Рада скасувала обов’язкову переатестацію українських моряків

Парламент ухвалив законопроєкт, яким скасовано повторну здачу іспитів моряками кожні 5 років.

У вівторок, 29 червня, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати підтримали проєкт закону №3944 "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу". Як стало відомо з трансляції засідання Ради, за основу та в цілому за цей документ проголосували 330 народних обранців.

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Відповідно до цього закону, в Україні впроваджуються міжнародні стандарти пролонгації документів на умовах, визначених Міжнародною конвенцією про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками.

Основне нововведення полягає в тому, що в разі наявності діючих документів про підготовку моряка і підтвердження стажу, українським морякам не потрібно буде проходити повторну здачу іспиту кожні 5 років. Таким чином виключається цілий пласт корупційних ризиків, пов’язаних із посередникам, які заробляли на продовженні кваліфікаційних документів.

Нагадаємо, раніше в Одесі моряки вийшли на акцію проти корупції в сфері дипломування робітників морського транспорту. Протестувальники перекрили трасу Одеса - Київ.

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