У Греції скасують масковий режим у ресторанах для вакцинованих громадян

У Греції скасують масковий режим у ресторанах для вакцинованих громадян

Потрібно отримати дві дози вакцини.

Влада Греції вирішила пускати без масок до ресторанів людей, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомив державний міністр Джордж Герапетрит, пише Reuters.

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Таким чином грецький уряд хоче стимулювати людей активніше робити щеплення від COVID. "Перша мета - сприяти проєкту вакцинації. Привести якомога більше людей до центрів (йдеться про центри вакцинації - Ред.)", - наголосив урядовець.

У Греції від 15 липня почнуть пускати вакцинованих людей пустять на спортивні майданчики, але вони повинні дотримуватися маскового режиму. Носити засоби захисту також треба в кінотеатрах та театрах. Раніше маски для були обов’язковими у всіх закритих громадських приміщеннях. До слова, греки, які вакцинувалися лише однією дозою повинні зробити експрес-тест на коронавірус.

Слід зауважити, що понад 30 % населення Греції повністю вакциновано. Однією дозою щепили 43,1% людей. Уряд прагне досягти 70% вакцинації до осені цього року.

В країні зменшується рівень інфікввання COVID-19. Тому Греція послаблює карантинні обмеження. Утім, влада занепокоєна поширенням більш заразного варіанту Delta.

Як повідомлялося, Італія 28 червня зняла низку карантинних обмежень. Зокрема, скасували обов'язкове носіння захисних засобів на вулиці та комендантську годину. Крім того, усі регіони перевели у так звану "білу" зону. До країни нарешті приїхали туристи з Німеччини, Франції, Нідерландів.

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