Рада отменила обязательную переаттестацию украинских моряков

Парламент принял законопроект, которым отменена повторная сдача экзаменов моряками каждые 5 лет.

Во вторник, 29 июня, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали проект закона №3944 "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа". Как стало известно из трансляции заседания Совета, за основу и в целом за этот документ проголосовали 330 народных избранников.

Также читайте В Одессе Владимира Зеленского и президента Польши встречали митингом: фото

Согласно этому закону, в Украине внедряются международные стандарты пролонгации документов на условиях, определенных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Основное новшество заключается в том, что при наличии действующих документов о подготовке моряка и подтверждение стажа, украинским морякам не нужно будет проходить повторную сдачу экзамена каждые 5 лет. Таким образом исключается целый пласт коррупционных рисков, связанных с посредникам, которые зарабатывали на продолжении квалификационных документов.

Напомним, ранее в Одессе моряки вышли на акцию против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта. Протестующие перекрыли трассу Одесса — Киев.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку