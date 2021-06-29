Оккупированным Крымом пронесся смерч: повреждены дома

Оккупированный Крым продолжает оправляться от непогоды.

В незаконно оккупированном Крыму в селе Изюмовка, которое находится под временным контролем поддерживаемых РФ захватчиков, пронесся смерч. В результате непогода повредила 12 зданий местных жителей.

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии".

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Отмечается, что на оккупированном полуострове пронесся сильный ветер в виде смерча, был также дождь. Непогода повредила 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек.

По информации оккупационной так называемой власти Крыма, пострадавших людей от смерча нет, а электроснабжение уже восстановили. Сейчас в Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, обрушившейся на полуостров на прошлой неделе.

В управлении российского "МЧС Крыма" сообщали, что в течение 16-18 июня из-за за обильных осадков в Ялте и восточном Крыму подтоплено 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений. Эвакуировали из зоны подтоплений 1783 человека.

Напомним, в результате наводнений в оккупированном Крыму пострадали по меньшей мере 49 человек. А в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.

Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщалось о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города. 70 крокодилов оказались на свободе.

К слову, Керчь тоже оказался под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.

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