Дантес похизувався ідеальним тілом дружини Дорофєєвої в бікіні

Подружжя влаштувало собі спонтанний вихідний.

Український ведучий та співак Володимир Дантес разом з дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, влаштували собі спонтанний вихідний.

Подружжя проводить разом час не так часто як хотілося б, тож щойно він з'явився, закохані присвятили його одне одному та близьким людям. Про це Дантес розповів в Instagram.

Він розмістив знімок, на якому вони з Надею насолоджуються коктейлем у дворі свого будинку. При чому Дорофєєва зображена у бікіні блакитного кольору, яке ідеально підкреслило струнку фігуру артистки.

instagram.com/vladimirdantes

"Спонтанний вихідний – рідкість. Ми не знали куди подіти вільний час. Ми їли, танцювали, приїхала команда Наді. Подивилися на годинник – минуло лише три години. Значить саме час по другому колу пити і їсти", - підписав фотографію Володимир.

Нагадаємо, що тиждень тому DOROFEEVA у сексівбраннях відіграла перший сольний концерт у Києві. Артистка виконала свої хіти та потішила глядачів сюрпризами.

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