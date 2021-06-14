Дантес похвастался идеальным телом жены Дорофеевой в бикини

Супруги устроили себе спонтанный выходной.

Украинский ведущий и певец Владимир Дантес вместе с женой, певицей Надей Дорофеевой, устроили себе спонтанный выходной.

Супруги проводят вместе время не так часто, как хотелось бы, поэтому как только оно появилось, влюбленные посвятили его друг другу и близким людям. Об этом Дантес рассказал в Instagram.

Он разместил снимок, на котором они с Надей наслаждаются коктейлем во дворе своего дома. Причем Дорофеева изображена в бикини голубого цвета, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру артистки.

instagram.com/vladimirdantes

"Спонтанный выходной — редкость. Мы не знали куда девать свободное время. Мы ели, танцевали, приехала команда Нади. Посмотрели на часы — прошло всего 3 часа. Значит самое время по второму кругу пить и есть", — подписал фотографию Владимир.

Напомним, что неделю назад DOROFEEVA в секси-нарядах сыграла первый сольный концерт в Киеве. Артистка исполнила свои хиты и порадовала зрителей сюрпризами.

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