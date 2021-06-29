Рада поддержала закон о территориальной обороне в Украине

Рада поддержала закон о территориальной обороне в Украине

Документ пока приняли в первом чтении.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах национального сопротивления.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"За" проголосовали 318 нардепов.

Документ предусматривает развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению. Закон регулирует финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления; социальную и правовую защиту лиц, участвующих в нем.

Предполагается создание добровольческих формирований территориальной общины — подразделений, сформированных на добровольной основе для участия в задачах в пределах территории соответствующей территориальной общины.

Особое внимание в законе обращается на патриотическое воспитание граждан и максимально широкое привлечение украинцев к защите родины.

"Положение проекта закона предусматривают привлечение широких слоев населения Украины, что будет способствовать повышению уровня национальной устойчивости и обороноспособности государства в условиях неконвенционных угроз, а также сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороне Украины всенародного характера и готовности граждан Украины к защите своей страны", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о тюрьму за ложь в декларациях.

Какой будет территориальная оборона в Украине и будет ли она вообще

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