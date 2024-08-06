СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали будівель ТЦК

В Одеській області був затриманий, 26-річний мешканець Ізмаїльського району, який був завербований російською спецслужбою для підпалу адміністративних будівель і службових авто ТЦК, а також релейних шаф залізниці.

Про це повідомили в СБУ.

Агент, який отримував інструкції через месенджер, спочатку виявляв місця базування українських військових, а потім планував підпали за допомогою легкозаймистих речовин. Спецслужба СБУ своєчасно виявила і затримала його під час розвідки поблизу ТЦК.

Виявилося, що молодик потрапив під пильну увагу окупантів через антиукраїнські коментарі в прокремлівських Телеграм-каналах. Під час обшуку у його оселі знайшли мобільний телефон із доказами діяльності на користь РФ.

СБУ затримала чоловіка, завербованого ФСБ

СБУ затримала чоловіка, завербованого ФСБ

СБУ затримала чоловіка, завербованого ФСБ

Затриманому оголошено підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою і може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися спільно з обласною прокуратурою.

Нагадаємо, у Рівному СБУ затримала агента ФСБ, який об'їжджав місто з метою виявлення військових об'єктів. Чоловік був затриманий під час розвідки, коли намагався знайти місця базування українських військових для можливих подальших атак.

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