СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали будівель ТЦК

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який планував підпали об'єктів Сил оборони та Укрзалізниці.
В Одеській області був затриманий, 26-річний мешканець Ізмаїльського району, який був завербований російською спецслужбою для підпалу адміністративних будівель і службових авто ТЦК, а також релейних шаф залізниці.
Про це повідомили в СБУ.
Агент, який отримував інструкції через месенджер, спочатку виявляв місця базування українських військових, а потім планував підпали за допомогою легкозаймистих речовин. Спецслужба СБУ своєчасно виявила і затримала його під час розвідки поблизу ТЦК.
Виявилося, що молодик потрапив під пильну увагу окупантів через антиукраїнські коментарі в прокремлівських Телеграм-каналах. Під час обшуку у його оселі знайшли мобільний телефон із доказами діяльності на користь РФ.
Затриманому оголошено підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою і може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися спільно з обласною прокуратурою.
Нагадаємо, у Рівному СБУ затримала агента ФСБ, який об'їжджав місто з метою виявлення військових об'єктів. Чоловік був затриманий під час розвідки, коли намагався знайти місця базування українських військових для можливих подальших атак.
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