Сирський зустрівся з Бауером: про що йшлося

Здебільшого йшлося про нагальні потреби України в боєприпасах та ППО.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО. Зокрема, він поспілкувався з головою військового комітету Альянсу адміралом Робом Бауером.

Про це генерал-полковник написав у Telegram.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети – боєприпаси та протиповітряна оборона. Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України", – зазначив Сирський.



Він додав, що згодом делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні.

Раніше Бауер розповів, як ховався в укритті під час обстрілу Києва, а також відзначив роботу Сил ППО України.

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