Сырский встретился с Бауэром: о чем шла речь

В основном говорили о насущных потребностях Украины в боеприпасах и ПВО.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с делегацией НАТО. В частности, он пообщался с главой военного комитета Альянса адмиралом Робом Бауэром.

Об этом генерал-полковник написал в Telegram.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили главные потребности Сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", – отметил Сырский.

Он добавил, что впоследствии делегации НАТО почтили у Стены памяти погибших за Украину воинов в российско-украинской войне.

Ранее Бауэр рассказал, как скрывался в укрытии во время обстрелов Киева, а также отметил работу Сил ПВО Украины.

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