Три ознаки раку, які видно на обличчі / Фото: pixabay.com

Три ознаки раку, які видно на обличчі

Три ознаки раку, які видно на обличчі

Читайте в матеріалі ТСН.ua про неочевидні ознаки раку, які можуть з'явитися на обличчі.

Один з видів раку, який можна виявити, просто поглянувши на обличчя хворої людини, - це карцинома легень. Часто ці симптоми ігнорують або діагностують інші менш серйозні проблеми. Але ці три ознаки раку легень важливо помітити завчасно, щоб почати лікування на ранніх стадіях.

Як пише Express, лікарі контатують такі три ознаки раку легень, які відразу видно на обличчі:

набряклість;

почервоніння;

припухлість.

Медики пояснюють, що такі зміни можуть виникати, коли з'являються та ростуть дрібноклітинні пухлини на легенях. Коли вони починають збільшуватися, то блокують кровоності судини в грудній клітці. А це, в свою чергу, перешкоджає вільному відтоку крові до обличчя від голови.

Окрім карциноми легень, ці ознаки можуть вказувати і на інші види раку.

Наприклад, такі ж симптоми виникають за нейроендокринних пухлин, які можуть з'являтися в бронхах, кишечнику, підшлунковій залозі. В цьому випадку пухлинний процес уражає нейроендокринні клітини, а тому в кров викидається велика кількість гормоноподібних речовин. А тому обличчя починає часто червоніти.

Може змінюватися зовнішній вигляд обличчя за плоскоклітинній карциномі (рак шкіри). В цьому випадку зміни торкаються всіх тих частин шкіри, які частіше перебувають на сонці.

Фахівці рекомендують при появі вищезгаданих симптомів відразу звертатися до лікаря.