Три признака рака, которые видны на лице

Читайте в материале ТСН.ua о неочевидных признаках рака, которые могут появиться на лице.

Один из видов рака, который можно обнаружить, просто посмотрев на лицо больного человека – это карцинома легких. Зачастую эти симптомы игнорируют или диагностируют другие менее серьезные проблемы. Но эти три признака рака легких важно заметить раньше времени, чтобы начать лечение на ранних стадиях.

Как пишет Express, врачи констатируют следующие три признака рака легких, которые сразу видны на лице:

отечность;

покраснение;

припухлость.

Медики объясняют, что такие изменения могут возникать, когда появляются и растут мелкоклеточные опухоли на легких. Когда они начинают увеличиваться, то блокируют кровеносность сосуда в грудной клетке. А это, в свою очередь, препятствует свободному оттоку крови в лицо от головы.

Кроме карциномы легких, эти признаки могут указывать и на другие виды рака.

Например, такие же симптомы возникают при нейроэндокринных опухолях, которые могут появляться в бронхах, кишечнике, поджелудочной железе. В этом случае опухолевый процесс поражает нейроэндокринные клетки, поэтому в кровь выбрасывается большое количество гормоноподобных веществ. Поэтому лицо начинает часто краснеть.

Может изменяться внешний вид лица при плоскоклеточной карциноме (рак кожи). В этом случае изменения затрагивают все те части кожи, которые чаще находятся на солнце.

Специалисты рекомендуют при появлении вышеупомянутых симптомов сразу обращаться к врачу.