США избежали катастрофического дефолта – заявление Байдена

Президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с Конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов.

"Спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения. Это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что она позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест", — отметил он.

Известно, что соглашение предусматривает приостановление лимита долга до января 2025 года, в то же время ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от COVID-19, ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты и включает некоторые дополнительные требования по работе для программ продовольственной пособия для бедных американцев.

Соглашение должно предотвратить экономически дестабилизирующий дефолт, если его поддержит Конгресс, прежде чем у Министерства финансов не хватит денег для покрытия всех своих обязательств, если вопрос госдолга не будет решен до 5 июня.

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