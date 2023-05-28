Это очень трогательно: король Чарльз III довел до слез поклонников Тины Тернер

Королева рок-н-ролла Тина Тернер ушла из жизни 24 мая на 84 году жизни.

В пятницу во дворе Букингемского дворца, в честь почившей певицы прозвучал один из самых популярных ее хитов The Best. Эта трогательная дань уважения монарха к певице затронула сердца поклонников артистки по всему миру.

Тина Тернер / Фото: Getty Images

Оркестр валлийской гвардии вместе с 1-м батальоном барабанного корпуса Уэльской гвардии исполнил культовую песню во время смены караула, церемонии, на которой Королевская гвардия передает ответственность за защиту Букингемского дворца и Сент-Джеймсского дворца Новой гвардии, пишет Hello!

Видео этого момента разошлось по социальным сетям и поклонники Тины Тернер были тронуты таким жестом короля.

Simply the best!!



Watch as the @WelshGuardsBand pay tribute to #TinaTurner with their version of ‘The Best’ during the #ChangingOfTheGuard ‍♂️



Get the latest military news https://t.co/fAN7LAiLci pic.twitter.com/aPmuSLGfLu — Forces News (@ForcesNews) May 26, 2023

"Это потрясающе! Я люблю нашу сумасшедшую страну", "Классный поступок! Какая прекрасная дань уважения королеве рок-н-ролла!", "Очень нравится! Спасибо", - писали они.

Принц Чарльз на рок-концерте All Star на стадионе Уэмбли и Тина Тернер / Фото: Getty Images

Тина умерла в среду, 24 мая, после продолжительной болезни, усугубленной раком кишечника, высоким кровяным давлением и пересадкой почки. Ее представитель подтвердил ее смерть в социальных сетях и сообщил, что она умерла в своем доме в Швейцарии после борьбы с "длительной болезнью".

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