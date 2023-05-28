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Это очень трогательно: король Чарльз III довел до слез поклонников Тины Тернер

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
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Это очень трогательно: король Чарльз III довел до слез поклонников Тины Тернер

Принц Чарльз на рок-концерте All Star на стадионе Уэмбли и Тина Тернер / Фото: Getty Images

Королева рок-н-ролла Тина Тернер ушла из жизни 24 мая на 84 году жизни.

В пятницу во дворе Букингемского дворца, в честь почившей певицы прозвучал один из самых популярных ее хитов The Best. Эта трогательная дань уважения монарха к певице затронула сердца поклонников артистки по всему миру.

Тина Тернер / © Getty Images
Тина Тернер / Фото: Getty Images

Оркестр валлийской гвардии вместе с 1-м батальоном барабанного корпуса Уэльской гвардии исполнил культовую песню во время смены караула, церемонии, на которой Королевская гвардия передает ответственность за защиту Букингемского дворца и Сент-Джеймсского дворца Новой гвардии, пишет Hello!

Видео этого момента разошлось по социальным сетям и поклонники Тины Тернер были тронуты таким жестом короля.

"Это потрясающе! Я люблю нашу сумасшедшую страну", "Классный поступок! Какая прекрасная дань уважения королеве рок-н-ролла!", "Очень нравится! Спасибо", - писали они.

Принц Чарльз на рок-концерте All Star на стадионе Уэмбли и Тина Тернер / © Getty Images
Принц Чарльз на рок-концерте All Star на стадионе Уэмбли и Тина Тернер / Фото: Getty Images

Тина умерла в среду, 24 мая, после продолжительной болезни, усугубленной раком кишечника, высоким кровяным давлением и пересадкой почки. Ее представитель подтвердил ее смерть в социальных сетях и сообщил, что она умерла в своем доме в Швейцарии после борьбы с "длительной болезнью". 

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Дата публикации
Просмотры
295
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