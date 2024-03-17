Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні пролунали вибухи - моніторингові канали

У Херсоні пролунали вибухи - моніторингові канали

Потурбуйтеся про власну безпеку

Перебувайте в укриттях.

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У Херсоні у ніч проти 17 березня 2024 року прозвучали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах та моніторингові канали. 

Також за повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ - в Одеській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій областях - загроза застосування балістичного озброєння.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про загрозу від ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація