У Херсоні пролунали вибухи - моніторингові канали

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У Херсоні у ніч проти 17 березня 2024 року прозвучали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах та моніторингові канали.

Також за повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ - в Одеській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій областях - загроза застосування балістичного озброєння.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про загрозу від ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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