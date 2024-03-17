В Херсоне прогремели взрывы — мониторинговые каналы

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

В Херсоне в ночь на 17 марта 2024 года прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях и мониторинговые каналы.

Также по сообщениям Воздушных Сил ВСУ – в Одесской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе враждебной тактической авиации на северо-восточном направлении.

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