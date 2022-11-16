У Карпатах випав сніг, у горах - мороз: фото

Сьогодні, 16 листопада, у Карпатах випав сніг. Морозну температуру зафіксували на горі Піп Іван.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 08:40 16.11.2022р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг. Обмежена видимість. Вітер західний, 6 м/с., температура повітря -1°С", - йдеться у повідомленні.

Українців попередили про зміну погодних умов

За даними Укргідрометцентру, через поширення холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см.

За прогнозом Наталії Діденко, в Україні сніг можливий вже сьогодні, 16 листопада, а до кінця тижня, за її словами, в країні побільшає "мінусів"

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