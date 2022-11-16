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В Карпатах выпал снег, а в горах зафиксировали мороз: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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В Карпатах выпал снег, а в горах зафиксировали мороз: фото

На горе Поп Иван — мороз и снег / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На высокогорье -1°С.

Сегодня, 16 ноября, в Карпатах выпал снег. Морозную температуру зафиксировали на горе Поп Иван.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:40 16.11.2022г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег. Ограничена видимость. Ветер западный, 6 м/с., температура воздуха -1°С", — говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об изменении погодных условий

По данным Укргидрометцентра, в связи с распространением холодного воздуха с севера Европы в течение 17-18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см.

По прогнозу Натальи Диденко, в Украине снег возможен уже сегодня, 16 ноября, а к концу недели, по ее словам, в стране прибавится "минусов"

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Дата публикации
Просмотры
1140
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