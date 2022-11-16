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В Украину идет холодный воздух с севера Европы и снег: когда и какие регионы приморозит

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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В Украину идет холодный воздух с севера Европы и снег: когда и какие регионы приморозит

Какая погода 2 февраля, такую ждите и Масленицу / Фото: Pexels

Смена погодных условий может привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Украинцев предупредили об изменении погодных условий 17-20 ноября.

Как сообщает Укргидрометцентр, в связи с распространением холодного воздуха с севера Европы в течение 17-18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см.

Также местами синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с, на дорогах страны гололед (I уровень опасности, желтый).

Ожидается постепенное снижение температуры 17-18 ноября до 1-6° мороза, 19-20 ноября местами до 8-10° мороза.

По прогнозу Натальи Диденко, в Украине снег возможен уже сегодня, 16 ноября, а к концу недели, по ее словам, в стране станет больше "минусов".

Ранее народный синоптик Стас Щедрин отмечал, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание, а также метели и морозы. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег.

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Дата публикации
Просмотры
1434
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