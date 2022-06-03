Україна експортуватиме електроенергію до Молдови

Від суботи, 4 червня, українське держпідприємство "Енергоатом" постачатиме електроенергію до Молдови.

НАЕК "Енергоатом" уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.

Про це повідомляє прес-службу держкомпанії.

"ДП "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії України – уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-год.", - йдеться у повідомленні.

В компанії кажуть, що своєю чергою, завдяки експорту "Енергоатом" отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню.

"Енергоатом" має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС, є надзвичайно перспективним напрямком торговельної діяльності компанії", йдеться у повідомленні.

Також в компанії зазначили, що експорт електроенергії до Молдови дозволить сусідній країні посилити свою енергетичну безпеку.

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