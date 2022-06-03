Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову

Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову

С субботы, 4 июня, украинское госпредприятие "Энергоатом" будет поставлять электроэнергию в Молдову.

НАЭК "Энергоатом" заключил экспортный договор с молдавской государственной компанией Energocom.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"ДП "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии Украины – заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч.", — говорится в сообщении.

В компании говорят, что в свою очередь, благодаря экспорту "Энергоатом" получит дополнительный источник для финансирования ПСО, по которому осуществляется поставка электроэнергии населению.

"Энергоатом" имеет большой потенциал для увеличения объемов производства электрической энергии, поэтому ее экспорт в Молдову, а впоследствии – и в соседние страны ЕС, является чрезвычайно перспективным направлением торговой деятельности компании", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что экспорт электроэнергии в Молдову позволит соседней стране усилить свою энергетическую безопасность.

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