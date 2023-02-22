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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: названо причину (мапа)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: названо причину (мапа)

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога охопила всю територію України.

В Україні зранку 22 лютого оголошено масштабну повітряну тривогу через активність ворожої авіації у Білорусі.

Про це свідчить мапа повітряних тривог України.

Зазначимо, що повітряну тривогу почали оголошувати о 9:04. Станом на 9:10 її оголошено в усіх регіонах України.

Громадян закликають не нехтувати небезпекою і перебувати в укриттях до відбою.

Повітряна тривога в Україні 22 лютого / ©
Повітряна тривога в Україні 22 лютого

"Білорускі Гаюн" попередив про зліт МіГ-31К ВПС РФ над територією Білорусі. Також працює ДРЛВ А-50У. 

До слова, МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. Інформація уточнюється.

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Дата публікації
Перегляди
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