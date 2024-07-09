В Україні обвалилися ціни на кавуни – експерти повідомили причину

Станом на 9 липня ціна на кавун в Україні на 47% нижча за аналогічний період 2023 року.

Українські виробники баштанних заявляють про низький попит на кавуни. Через це стрімко падають ціни, а врожай перебуває під серйозною загрозою загибелі. Аномальна спека в Україні спричиняє пошкодження кавунів сонячними опіками, що лише посилює проблеми зі збутом.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Продавці поспішають із реалізацією, бо врожай страждає від спеки. У деяких господарствах вже відмічені випадки пошкодження кавунів сонячними опіками, що лише посилює проблеми зі збутом", – розповіли фахівці.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, станом на 9 липня ціни на кавун вже опустилися до 10-18 грн/кг (0,25-0,44 доларів/кг), що в середньому на 40% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Основною причиною, що спровокувала таке різке цінове зниження, стало сезонне збільшення пропозиції кавунів із місцевих господарств. При цьому посуха, яка спостерігається в ряді областей, негативно позначається на якості кавунів, що також чинить тиск на ціни", – заявили експерти.

Тим часом проблеми із енергетикою та мобілізація в Україні впливають на ціни продуктів на полицях магазинів.

Про це розповів аналітик "УКАБ" Максим Гопка. За його словами, ціни на більшість овочів на кінець червня впали, а вартість усього виду м'яса залишається незмінною.

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