Ціни на продукти в Україні: що за рік здорожчало найбільше 

Найбільше зросли ціни у виробництві м'яса, а також молочні продукти.

У травні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію від виробників збільшилися на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Україні ціни піднялися на 17,0%, а поза її межами — на 4,1%.

Про це свідчать дані Держстату.

Дані статистичного відомства демонструють, що у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 11,0%. В Україні зростання становило 8,1%, а поза її межами — 18,6%.

Ціни у виробництві м'яса зросли найбільше — на 17,9%, зокрема внутрішнє зростання — на 18,2%.

Ціни у виробництві молочних продуктів також збільшилися значно — на 12,9%, зокрема внутрішнє зростання — на 12,2%.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.

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