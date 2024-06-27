На Миколаївщині російська ракета впала на трасу: є постраждалі

Уламки ракети пошкодили авто. Крім того, сталася ДТП.

Російські окупанти зранку 27 червня запустили ракету у бік Миколаївщини. Вона була збита, проте уламки впали на трасу та пошкодили автомобіль.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу. В результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій”, - наголосив Кім.

Нагадаємо, що РФ вдарила по Україні крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом".

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