На Миколаївщині російська ракета впала на трасу: є постраждалі

Уламки ракети пошкодили авто. Крім того, сталася ДТП.
Російські окупанти зранку 27 червня запустили ракету у бік Миколаївщини. Вона була збита, проте уламки впали на трасу та пошкодили автомобіль.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу. В результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій”, - наголосив Кім.
Нагадаємо, що РФ вдарила по Україні крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом".
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