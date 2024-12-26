Забив табуреткою до смерті: перед судом постане житель Шепетівщини

В процесі зас­тілля між трьома чо­ло­ві­ка­ми спа­лах­ну­ла су­пе­реч­ка, під час якої 40-річ­ний злов­мисник взяв де­рев’яну та­бу­рет­ку та по­чав би­ти по­тер­пі­ло­го, од­нак ще один знайомий, який перебував у квар­ти­рі, роз­бо­ро­нив чо­ло­ві­ків.

Про подію повідомило Шепетівське районне управління поліції.

"Злов­мисни­ку це не спо­до­ба­ло­ся, він зно­ву схо­пив де­рев’яну та­бу­рет­ку та по­чав би­ти нею дру­го­го по­тер­пі­ло­го по го­ло­ві і тулубу, аж по­ки во­на не роз­ва­ли­лась", – йдеться в повідомленні.

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Піс­ля з’ясу­ван­ня усіх об­ста­вин, злов­мисни­ка зат­ри­ма­ли в по­ряд­ку ст. 208 Кри­мі­наль­ного про­це­су­аль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

На­ра­зі слід­чі Ше­пе­тівсь­ко­го рай­уп­равлін­ня по­лі­ції за­вер­ши­ли до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня за ч. 1 ст. 115 (умис­не вбивс­тво) та ч. 2 ст. 125 (умис­не лег­ке ті­лес­не уш­коджен­ня, що спри­чи­ни­ло ко­рот­ко­час­ний роз­лад здо­ров’я) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни та за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва про­ку­ра­ту­ри ске­ру­ва­ли об­ви­ну­валь­ний акт до су­ду.

Нагадаємо, на Хмельниччині запобігли незаконному продажу на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів. А саме — срібної накладки епохи Великого переселення народів 425-450 років.

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