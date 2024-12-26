Забив табуреткою до смерті: перед судом постане житель Шепетівщини

Від зазнаних травм 54-річний потерпілий помер на місці.
В процесі застілля між трьома чоловіками спалахнула суперечка, під час якої 40-річний зловмисник взяв дерев’яну табуретку та почав бити потерпілого, однак ще один знайомий, який перебував у квартирі, розборонив чоловіків.
Про подію повідомило Шепетівське районне управління поліції.
"Зловмиснику це не сподобалося, він знову схопив дерев’яну табуретку та почав бити нею другого потерпілого по голові і тулубу, аж поки вона не розвалилась", – йдеться в повідомленні.
Після з’ясування усіх обставин, зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.
Нагадаємо, на Хмельниччині запобігли незаконному продажу на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів. А саме — срібної накладки епохи Великого переселення народів 425-450 років.
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