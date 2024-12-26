Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: що відомо

Вранці та в першій половині дня 27 грудня у північних регіонах, Києві та Київській області, а також у Карпатах очікується густий туман із видимістю 200–500 метрів. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, тому закликаємо водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними", - зауважили у ДСНС.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз до кінця тижня. У матеріалі ТСН.ua читайте про те, чи настане справжня зима, якою буде вона цьогоріч, чи всипле снігу, як у старі-добрі часи, та якою буде погода у новорічну ніч.

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