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У Китаї протестували таємничий літальний апарат: що відомо (відео)

У Китаї протестували таємничий літальний апарат: що відомо (відео)

Невідомий літальний апарат в небі Китаю. / Фото: Фото з соціальних мереж

За попередньою інформацією, апарат виконаний за схемою “літаюче крило”, що забезпечує високу вантажопідйомність, але знижує маневреність.

У небі над китайським містом Ченду очевидці зафіксували політ невідомого бойового безпілотника, що супроводжувався сучасним винищувачем J-20.

Як повідомляють місцеві джерела, цей апарат, ймовірно, здійснив свій перший випробувальний політ.

Безпілотник вилетів з аеродрому заводу Chengdu Aircraft Industry Group — ключового виробника китайських винищувачів та ударних безпілотників. За попередньою інформацією, апарат виконаний за схемою “літаюче крило”, що забезпечує високу вантажопідйомність, але знижує маневреність.

Особливості конструкції включають:

  • Двомоторне компонування з повітрозабірниками під крилом і додатковим верхнім повітрозабірником.
  • Відсіки для озброєння під фюзеляжем для ракетно-бомбового навантаження, що підвищує малопомітність.
  • Розташування двигунів над фюзеляжем, що знижує теплове випромінювання і шум.

Апарат має значні розміри, що разом із конструкцією шасі вказує на його велику вагу.

Невідомий літальний апарат в небі Китаю

Невідомий літальний апарат в небі Китаю

Експерти припускають, що цей безпілотник може бути:

  1. Прототипом ударного безпілотного літака нового покоління.
  2. Демонстратором технологій винищувача 6-го покоління.

Малоймовірно, що він належить до категорії “вірних відомих” — безпілотників супроводу, які зазвичай мають менші розміри та одномоторне компонування.

Російський БпЛА С-70
Російський БпЛА С-70 "Мисливець".

За своїми характеристиками апарат схожий на російський ударний безпілотник С-70 “Мисливець”, який був використаний під час війни в Україні і збитий у жовтні цього року.

Точне призначення нового китайського літака поки залишається невідомим, але його конструкція свідчить про пріоритетність малопомітності та потужного озброєння.

Нагадаємо, що у Китаї триває будівництво поїзда, який ширятиме над землею і рухатиметься зі швидкістю 1000 км на годину. Передбачається, що він рухатиметься швидше, ніж будь-який локомотив, який коли-небудь був побудований.

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