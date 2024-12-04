Українські розробники створили аналоги китайського дрону: подробиці

Українські фахівці розробили вітчизняну версію китайського дрона Mavic, який використовують для розвідки та скидання боєприпасів на ворога та техніку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомив міністр дрони Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів стійкі до ворожого РЕБ та відповідають стандартам НАТО.

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"Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому". Значну частину компонентів також виготовляють українські виробники", – зауважив Федоров.

Він зазначив, що Mavic — один із найпопулярніших дронів на фронті, він простий, ефективний та дешевий. Це розхідний матеріал для військових, підрозділ може за день втрачати по 5 таких “пташок”. Проте такі дрони складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналога є пріоритетом.

Нагадаємо, вночі 4 грудня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігівську область. На території регіону сталося влучання.

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