Неочікуваний прогноз від синоптиків: до України прийде антициклон

Сильна хмарність та опади! Синоптики зробили прогноз до кінця тижня. Чи настане справжня зима, якою буде вона цьогоріч, чи всипле снігу, як у старі-добрі часи, та якою буде погода у новорічну ніч?

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Різдвяний циклон та новорічний антициклон

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, яку зиму принесуть Україні різдвяний циклон та новорічний антициклон. До 26 грудня включно в Україні продовжать панувати нинішні атмосферні фронти. Тож будь-якої миті слід очікувати змішаних опадів.

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26 грудня в Україні також подекуди пройде трішки дощу та мокрого снігу, але не на півночі і не на заході. Температура повітря 25-27 грудня буде в межах від -3 до +4, а на півдні – і до +7.

"Осередок зимової погоди залишається в Карпатах – там впродовж найближчих днів часом сніжитиме і буде мороз: вночі -3…-8, а вдень близько 0. Там буде справжня зима", – зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди на 27 грудня

А ось від 27 грудня погоду визначатиме антициклон – поле високого тиску. Тож опади припиняться практично по всій території України і буде більш спокійна синоптична ситуація", – пояснила Птуха.

Антициклон пануватиме аж до перших чисел січня, і він зафіксує на певний час суху погоду, а температура повітря вночі та вдень – від -3 до +3. Але вночі 27 грудня у західних та північних областях, а 28 грудня практично по всій території України, крім півдня, буде трохи холодніше: -1…-6.

Погода на Новий рік

На Новий рік наразі не прогнозується надходження якихось нових активних атмосферних фронтів, тому переважатиме погода без опадів, а температура повітря надто не зміниться.

"Невеличкий "мінус" вночі, невеличкий "плюс" вдень", – коротко описала погодну перспективу на свято синоптикиня.

Прогноз погоди на всю зиму

Ще на початку осені синоптики прогнозували теплу зиму, водночас можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Та все ж середня температура повітря взимку буде на кілька градусів вища за норму, каже Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. За її словами, середня температура у південних областях країни, на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської, Дніпропетровської областей коливатиметься від 0 до +2 градусів.

Де буде найхолодніше?

Найхолодніше буде на північному сході країни й на високогір’ї Карпат. Температура коливатиметься від -3 до -4 градусів і нижче. Кількість опадів взимку в Україні очікується в межах норми: від 90-130 мм на рівнинній території до 200 мм і більше у Карпатах.

Інша синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха теж запевняє, що прийдешня зима не буде суворою. Протягом зимових місяців буде більше теплих днів, ніж холодних. За її словами, тенденція така, що буде все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними. Вона зазначає, що всі світові прогностичні центри одностайні у своїх висновках: температура повітря протягом найближчих місяців як у Європі, так і в Україні залишатиметься аномально високою. Цьому сприятиме як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції атмосфери, які будуть характерними для цього періоду.

Яким буде грудень?

А тепер детальніше про кожен місяць зими. Отож, цього року грудень буде теплішим, ніж минулого. В цілому сезон почнеться не зовсім типово. За даними NOAA, у грудні середня за місяць температура повітря в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Найбільші аномалії можливі на заході країни. У південному регіоні й на Закарпатті середня за місяць температура залишатиметься ще від 0 до 2 градусів тепла. А найнижчі температури у грудні ймовірні на північному сході та на високогір’ї Карпат – від -1 до -3 і нижче. Середній температурний показник грудня прогнозується на рівні нуля. Максимум температури прогнозується 29 грудня: він становитиме +7 градусів. Великої кількості опадів у грудні не очікується.

Погода у січні

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура у січні коливатиметься на рівні -5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7 градусів, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до -18 градусів. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні також буде небагато, в основному на них варто чекати у період від 8 до 24 січня.

Прогноз погоди на лютий

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця сягне близько 0 градусів. І якщо грудень навпаки буде теплішим, ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4 градуси. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде +1... -2 градуси і вище, а на північному сході – до -3…-4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Прикмети від предків

До речі, наші предки здавна спостерігали за погодою і взаємозв'язками у природі. Ці спостереження народна мудрість відобразила у погодних прикметах. Але чи варто їм довіряти – вирішувати вам, адже в наші дні клімат змінився і далеко не всі спостереження предків збуваються. Ось, наприклад, раніше вважалося, що якщо у листопаді часто йде сніг, то зима буде короткою, а весна – ранньою. На початку листопада часто дощить – то на початку грудня будуть постійні снігопади. Якщо до пізньої осені з дерев не опадає листя, то зима буде сніжною і суворою. Багато грибів восени вродило – також до суворої зими. Мурахи побудували високі мурашники – до морозної і затяжної зими. Якщо перший сніг випав на теплу землю і відразу розтанув, то зима буде м'якою. Дуб і береза опали разом – також буде тепла зима, а якщо вони позбулися покриву в різний час, то будуть сильні морози. В кінці листопада дерева досі стоять у листі – до сильних морозів після Нового року. Багатий урожай горобини також віщував сувору зиму. Багато лушпиння на цибулі – зима буде морозною і сніжною. Також предки вважали, що якщо до 5 листопада випав і швидко розтанув перший сніг, то через місяць почнуться справжні снігопади.

Що віщувало снігопади?

Якщо перший сніг випав у вітряну погоду і швидко розтанув, то на справжню зиму чекати ще довго. Зима настає через 40 днів після першого снігопаду. Якщо перший сніг випав вночі, то він пролежить довго, а якщо вдень – швидко зростає. Перший сніг лягає рівним шаром без пагорбів – буде рання весна. Листопадовий перший сніг означає, що зима буде сніжною і морозною, але весна настане рано. На першому снігу багато слідів птахів і звірів – до швидкого погіршення погоди. Мокрий і щільний перший сніг обіцяє сніжну і холодну зиму, а легкий і пухнастий – до сухої зими з рідкісними снігопадами.

Погода у новорічну ніч

Але зараз на сніг щастить не дуже та й останніми роками не у всіх регіонах він є навіть на Новий рік. До слова, синоптики вже розповіли, якою буде погода у новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на Новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче -2 градуси у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів заходу України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві в новорічну ніч очікується тепла і дощова ніч.

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