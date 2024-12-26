Неожиданный прогноз от синоптиков: в Украину придет антициклон

Облачно и осадки! Синоптики сделали прогноз до конца недели. Наступит ли настоящая зима, какой будет она в этом году, насыпет ли снега, как в старые добрые времена, и какой будет погода в новогоднюю ночь?

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Рождественский циклон и новогодний антициклон

Представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила, какую зиму принесут Украине рождественский циклон и новогодний антициклон. До 26 декабря включительно в Украине продолжат господствовать нынешние атмосферные фронты. Поэтому в любой момент следует ожидать смешанных осадков.

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26 декабря в Украине также кое-где пройдет немного дождя и мокрого снега, но не на севере и не на западе. Температура воздуха 25-27 декабря будет в пределах от -3 до +4, а на юге – и до +7.

"Очаг зимней погоды остается в Карпатах — там в ближайшие дни будет снег и будет мороз: ночью -3...-8, а днем около 0. Там будет настоящая зима", — отметила синоптик.

Прогноз погоды на 27 декабря

А вот с 27 декабря погоду будет определять антициклон – поле высокого давления. Так что осадки прекратятся практически по всей территории Украины и будет более спокойная синоптическая ситуация", – объяснила Птуха.

Антициклон будет властвовать вплоть до первых чисел января, и он зафиксирует на время сухую погоду, а температура воздуха ночью и днем – от -3 до +3. Но ночью 27 декабря в западных и северных областях, а 28 декабря практически по всей территории Украины кроме юга будет немного холоднее: -1…-6.

Погода на Новый год

На Новый год пока не прогнозируется поступление каких-то новых активных атмосферных фронтов, поэтому погода будет преобладать без осадков, а температура воздуха слишком не изменится.

"Небольшой "минус" ночью, небольшой "плюс" днем", – кратко описала погодную перспективу на праздник синоптик.

Прогноз погоды на всю зиму

Еще в начале осени синоптики прогнозировали теплую зиму, в то же время возможны заливы арктического холода, то есть снижение температуры. И все же средняя температура воздуха зимой будет на несколько градусов выше нормы, говорит Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института. По ее словам, средняя температура в южных областях страны, на Закарпатье, а также на юге Кировоградской, Днепропетровской областей будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Где будет холоднее всего?

Холоднее всего будет на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат. Температура будет колебаться от -3 до -4 градусов и ниже. Количество осадков зимой в Украине ожидается в пределах нормы: от 90-130 мм на равнинной территории до 200 мм и более в Карпатах.

Другая синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха тоже уверяет, что грядущая зима не будет суровой. В течение зимних месяцев будет больше теплых дней, чем холодных. По ее словам, тенденция такова, что будет все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными. Она отмечает, что все мировые прогностические центры единодушны в своих выводах: температура воздуха в ближайшие месяцы как в Европе, так и в Украине будет оставаться аномально высокой. Этому будет способствовать как усиление парникового эффекта, так и особенности общей циркуляции атмосферы, характерные для этого периода.

Каким будет декабрь?

А теперь подробнее о каждом месяце зимы. В этом году декабрь будет теплее прошлогоднего. В целом сезон начнется не совсем типично. По данным NOAA, в декабре средняя за месяц температура воздуха в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы. Самые большие аномалии возможны на западе страны. В южном регионе и на Закарпатье средняя за месяц температура будет оставаться еще от 0 до 2 градусов тепла. А самые низкие температуры в декабре возможны на северо-востоке и на высокогорье Карпат – от -1 до -3 и ниже. Средний температурный показатель декабря прогнозируется на уровне нуля. Максимум температуры прогнозируется 29 декабря: он составит +7 градусов. Большого количества осадков в декабре не ожидается.

Погода в январе

Самым холодным зимним месяцем в Украине является январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5 градусов. Теплее всего будет 31 января с температурой +7 градусов, самым холодным днем будет 25 января, вот тогда и ударят морозы до -18 градусов. Однако снегопадов можно не ожидать. Синоптики говорят, что осадков в январе также будет немного, в основном их стоит ожидать в период с 8 до 24 января.

Прогноз погоды на февраль

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура месяца достигнет около 0 градусов. И если декабрь наоборот будет теплее прошлогоднего, будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4 градуса. На юге страны и на Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет +1...-2 градуса и выше, а на северо-востоке – до -3…-4 градусов и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Приметы от предков

Кстати, наши предки издавна наблюдали погоду и взаимосвязи в природе. Эти наблюдения народная мудрость отразила в погодных приметах. Но стоит ли им доверять – решать вам, ведь в наши дни климат изменился и далеко не все наблюдения предков сбываются. Вот, например, раньше считалось, что если в ноябре часто идет снег, то зима будет короткой, а весна – ранней. В начале ноября часто дождь — в начале декабря будут постоянные снегопады. Если до поздней осени с деревьев не опадают листья, то зима будет снежной и суровой. Много грибов осенью – тоже к суровой зиме. Муравьи построили высокие муравейники – к морозной и затяжной зиме. Если первый снег выпал на теплую землю и сразу растаял, то зима будет мягкой. Дуб и береза опали вместе – также будет теплая зима, а если они избавились от покрова в разное время, то будут сильные морозы. В конце ноября деревья до сих пор стоят в листьях – к сильным морозам после Нового года. Обильный урожай рябины также предвещал суровую зиму. Много шелухи на луке – зима будет морозной и снежной. Также предки считали, что если до 5 ноября выпал и быстро растаял первый снег, то через месяц начнутся снегопады.

Что предвещало снегопады?

Если первый снег выпал в ветреную погоду и быстро растаял, то настоящую зиму ждать еще долго. Зима наступает через 40 дней после первого снегопада. Если первый снег выпал ночью, он пролежит долго, а если днем — быстро растет. Первый снег ложится ровным слоем без холмов – будет ранняя весна. Ноябрьский первый снег означает, что зима будет снежной и морозной, но весна наступит рано. На первом снегу много следов птиц и зверей – к быстрому ухудшению погоды. Мокрый и плотный первый снег сулит снежную и холодную зиму, а легкий и пушистый – к сухой зиме с редкими снегопадами.

Погода в новогоднюю ночь

Но сейчас на снег везет не очень, да и в последние годы не во всех регионах он есть даже на Новый год. К слову, синоптики уже рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь. В последнее время украинцам приходится привыкать к трендам погоды на Новый год. В эти дни погода в Украине уже не один год отличается аномально теплыми показателями и отсутствием снега. В восточных регионах страны 31 декабря будет теплая погода, не ниже -2 градуса в ночное время. В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. Жителей запада Украины ближе к новогодним праздникам зима будет радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега. Для южных регионов страны прогноз погоды на Новый год сулит тихие и спокойные дни без мороза. В Киеве в новогоднюю ночь ожидается теплая и дождливая ночь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НЕОЖИДАННЫЙ ПРОГНОЗ от синоптиков! В Украину придет антициклон!

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