Забил табуреткой до смерти: перед судом предстанет житель Шепетовщины

Во время застолья между тремя мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого 40-летний злоумышленник взял деревянную табуретку и начал избивать пострадавшего, однако еще один находившийся в квартире знакомый разнял мужчин.

О проишествии сообщило Шепетовское районное управление полиции.

"Злоумышленнику это не понравилось, он снова схватил деревянную табуретку и начал избивать ею второго пострадавшего по голове и туловищу, пока она не развалилась", – говорится в сообщении.

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После выяснения всех обстоятельств, злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Шепетовского райуправления полиции завершили досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) Уголовного кодекса Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

Напомним, в Хмельницкой области предотвратили незаконную продажу на интернет-аукционе артефакта времен Великого переселения народов. А именно – серебряной накладки эпохи Великого переселения народов 425-450 годов.

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