Суд заборонив продавати майно Медведчука: що сталося

У середу, 25 грудня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення, яким заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком.

У пресслужбі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) повідомили, що оскаржуватимуть це судове рішення.

В АРМА наголосили, що судова заборона стосується того майна Медведчука, яке вже було реалізоване агентством через систему Prozorro.Продажі. Зокрема, йдеться про автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі на загальну суму понад 10,2 млн гривень.

Окрім того, літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427 було спрямовано на потреби Сил оборони України.

Згідно з ухвалою суду, заборону обґрунтовано можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів, що належать відповідачам або пов’язаним із ними компаніям.

Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави.

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“АРМА вже здійснило продаж частини цього майна, і виручені кошти були спрямовані до держбюджету України. Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі Prozorro.Продажі та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами”, - йдеться у повідомленні.

У агентстві висловили здивування тим фактом, що суд не залучив його до розгляду справи, хоча був поінформований про те, що частина активів уже передана на потреби обороноздатності України під час війни.

“Агентство вже зупинило всі активні торги з метою забезпечення виконання судового рішення та водночас готується до оскарження ухвали в апеляційній інстанції. Ми очікуємо на справедливе та законне рішення апеляційної палати, яке врахує інтереси держави та суспільства”, - йдеться у повідомленні.

В АРМА висловили занепокоєння тим, що судова заборона може заблокувати продаж арештованої яхти Медведчука Royal Romance, який може принести мільярди до бюджету.

Як арештували і продавали майно Медведчука

Як відомо, проросійського політика Віктора Медведчука було затримано у квітні 2022 року в Україні під час спроби втечі за межі держави. Політик перебував під вартою за підозрою в держзраді та сприянні тероризму. За даними української розвідки, саме Медведчука РФ планувала призначити головою Верховної Ради в разі окупації Києва. У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських військовополонених, утримуваних Росією.

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Згодом розпочалося вилучення майна, яке належало Вікторові Медведчуку. За судовим рішенням його передали АРМА для реалізації. Продаж відбувався через аукціон на "Прозоро Продажі". Серед майна, яке вже було реалізоване - 2 квадроцикли, багі, а також недавно був проданий "Майбах" майже за 2 млн грн.

Також продавалися два десятки годинників Медведчука, найдорожчий серед яких - Breguet, вартістю 1 млн 800 тисяч грн.

Частину колекції картин Медведчука, які мають велику художню цінність, передали до Національного художнього музею, інші - також продали з аукціону.

Найціннішим активом Віктора Медведчука була 92-метрова яхту Royal Romance, яка входить до п'ятірки найбільших яхт світу. Орієнтовна вартість – близько $210 млн. У березні 2022 року хорватська поліція заарештувала яхту, а 11 квітня суд передав її АРМА. Її повинен продавати аукціонний дім із Нідерландів.

Нагадаємо, державний зрадник та кум Путіна Віктор Медведчук після обміну на українських військовополонених перебуває у своїх кремлівських покровителів в Росії та продовжує насолоджуватися розкішним життям. Нещодавно він став власником швидкісної яхти Pershing 9X італійського виробництва вартістю 9 млн 627 тисяч доларів.

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