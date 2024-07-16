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Медведчук написав листа Трампу після замаху і натякнув на Зеленського

Медведчук написав листа Трампу після замаху і натякнув на Зеленського

Колишній український нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Віктор Медведчук / Фото: Associated Press

Медведчук у листі до Трампа назвав владу Зеленського "нацистським режимом" — все у стилі російської пропаганди.

Колишній український нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Віктор Медведчук у листі експрезиденту США Дональду Трампу заявив про нібито "український слід" у замаху на американського політика.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У листі Медведчук зазначив, що Трамп у передвиборчих заявах неодноразово заявляв про те, що має намір принести мир до України.

"Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського і його американськими кураторами з адміністрації Байдена", - додав він.

Нагадаємо, під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунала стрілянина. Тоді стався замах на експрезидента США. Трамп зазнав легкого поранення вуха. 

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