Улітку є багато прихованих небезпек для очей, особливо для малюків.

Канікули, літо, сонце – малеча чекає на цю пору року, бо вона асоціюється з відпочинком, іграми, вільним часом, бешкетуванням та самостійним “дорослим” життям, коли належиш сам собі.

Ось тут і криється небезпека, адже батьки на роботі й діти залишаються без нагляду. На що зважати та в яких випадках потрібно терміново звернутися до офтальмолога, розповідає експертка із 15-річним медичним стажем - лікарка дитячого офтальмологічного відділення центру “Ексімер” Наталія Свіщова.

Інфікування через забруднення

Десять головних небезпек для дитячих очей влітку / Фото: www.credits

Діти пізнають світ навпомацки: порпаються в піску, збирають різні камінці й гілочки, лізуть у калюжі. Тож, коли дитина спітніла або вітерець підняв куряву, вона несвідомо тре очі брудними руками. І так заносить інфекцію.

Якщо батьки помічають почервоніння чи закисання в очах, потрібно звернутися до офтальмолога – він призначить відповідні крапельки та розповість про особливості гігієни на час захворювання.

Стороннє тіло, що може потрапити в око під час гри

Дитина прибігає до вас у сльозах і скаржиться, що їй пече та ріже? Найперше – промийте очі чистою проточною або кип’яченою охолодженою водою. Жодних протизапальних чи антибактеріальних крапель самостійно не крапайте, єдине – допустимі зволожувальні краплі на кшталт штучної сльози, поки ви не потрапите до лікаря.

Якщо після промивання і закапування зволожувальних крапель, біль минув, очі не закисають, дитина не відчуває подразнення, можна не звертатися до офтальмолога.

Інфікування через водойми

Десять головних небезпек для дитячих очей влітку / Фото: Credits

Іншим найпоширенішим місцем для потрапляння інфекції в очі – під час гри та плавання у відкритих водоймах. Будь-яка стояча вода в озерах, та й проточна в річках чи морях, багата на мікрофлору – як умовно, так і абсолютну патогенну. Ось тут вже складніша ситуація, бо плавати у водоймах в плавальних окулярах, як у басейні, ніхто не буде. Тож уважно стежте: після купання в річці дитина скаржиться на дискомфорт, з’явилося закисання, почервоніння очей – обов'язково покажіться офтальмологу й самостійно не підбирайте крапель.

Травмування гострими предметами

Активні ігри на вулиці без нагляду дорослих призводять до небезпечних ситуацій. Діти кидаються камінцями, паличками, можуть влаштовувати стрілялки пластиковими кульками з пістолетів, використовувати в іграх гострі предмети, тож є ризик потрапляння в око стороннього тіла. Тут зволікати не можна, потрібно одразу звернутися до окуліста. До того ж це необов’язково має бути дитячий лікар – везіть до будь-якого стаціонару, де є черговий офтальмолог. Він видалить стороннє тіло й призначить препарат для профілактики вторинного інфікування, бо те, що потрапляє в око, зазвичай має на собі бактерії.

Опіки від лазерної указки

На жаль, крім явних чинників на кшталт почервоніння, закисання, дискомфорту очей, є приховані. Ніколи не купуйте дітям лазерні указки, адже їхній яскравий промінь здатен пошкодити епітелій сітківки! До того ж візуально не буде жодних скарг, дитина дивитиметься обома очима. Але пошкодження одного ока можна спочатку й не помітити. Отже, експертка просить батьків стежити, щоб діти не використовували лазерні указки для ігор.

Сухість очей

Це вже не така поширена проблема, як попередні, але треба зважати на небезпеки від кондиціонера або вітру під час морського відпочинку. Спрямоване повітря, а також яскраве сонце сушать очну поверхню, і часто до кінця дня в дітей червоніють очі. Тож завжди майте при собі зволожувальні краплі, головне – без консерванту в складі. За більш детальною рекомендацією, звичайно, краще звернутися індивідуально до лікаря й пройти профілактичний огляд. Але в принципі штучні сльози переважно не мають вікових обмежень і призначаються малюкам з року чи двох.

Алергія

Якщо помічаєте, що до вечора в дитини червоніють очі або вона їх чухає і тре, це може бути ознакою алергічного кон'юнктивіту або блефариту. Такі стани часто пов'язані з літнім полінозом, коли цвіте багато рослин і в повітрі міститься велика концентрація пилка.

Почервоніння і подразнення очей триває протягом кількох днів і наростає під час прогулянки? Хай дитину огляне офтальмолог для призначення відповідного для її вікової категорії протиалергічного препарату.

Лікарка дитячого офтальмологічного відділення центру “Ексімер” Наталія Свіщова

Травма від удару

Дитячий травматизм у певному віці – це проблема, особливо серед хлопців, які періодично міряються силою. Та більше ніхто не скасовував забої від м'яча чи фрисбі. В більшості випадків спрацьовує захисний рефлекс: коли до ока щось наближається, воно автоматично заплющується. Тож найчастіше ми спостерігаємо тільки гематоми повік у вигляді синців, проте безпосередньо око залишається неушкодженим.

Але якщо дитина скаржиться на порушення зору з боку ураженого ока, виражену сльозотечу, світлобоязнь після травми або ви бачите почервоніння, гематому чи мутний погляд, що іноді буває при порушенні рогівки, потрібен огляд офтальмолога. Адже в разі травмування структури ока необхідне додаткове лікування.

Отже, запитайте в дитини, чи турбує її зір (порівняйте, як вона бачить ушкодженим і неушкодженим оком), чи немає скарг на біль, різь, чутливість до світла, уважно подивіться щодо візуального ушкодження – все в нормі, тоді візит до лікаря не потрібен.

Вплив яскравого сонця

Взагалі перебування на вулиці під прямими променями в період найбільшої сонячної активності (з 11 до 15) небажане. Якщо вже дитина вийшла на прогулянку, то краще хай грається в затінку, у панамці з козирком. Охочим погасати на велосипедах у літню спеку експертка радить придбати дитячі сонцезахисні окуляри. Так і рогівка не ушкоджуватиметься від УФ-променів, і очі не надме, і з вітром не потрапить стороннє тіло.

Непосида забув окуляри, нагасався, в очі щось потрапило чи з’явилося через це подразнення, пересушилася слизова оболонка й почервоніла? На допомогу прийдуть краплі штучної сльози. Ви ж пам’ятаєте, що обирати треба засіб без консервантів?

Якщо після 2-3 закапувань сльозозамінників подразнення не минає, бажано звернутись до офтальмолога, можливо, в оці залишилось якесь стороннє тіло або проблема не в сухості, а наявна якась інша супутня патологія.

Безконтрольне користування ґаджетами

Десять головних небезпек для дитячих очей влітку / Фото: Credits

Коли діти, особливо підліткового віку, залишаються самі вдома, то часто обирають найлегший та найдоступніший шлях розваг – віртуальний світ ігор. Зупинитися через пів години або обмежити зависання в смартфоні чи комп’ютері – явно непосильне завдання для юного геймера. Тож періодично проводьте з дітьми виховну роботу, нагадуючи, що з телефоном довше ніж 20 хвилин безперервно взаємодіяти не можна, кожні 20 хвилин треба робити перерву. А взагалі рекомендовано користуватися ґаджетами не більш як 2 години на добу і застосовувати формулу 20/20/20: 20 хвилин працювали, 20 хвилин відпочивати, у цей час бажано зробити гімнастику для очей – фокусувати погляд то на близьку відстань, то на далеку, а найкраще вийти на вулицю й роздивитися щось розташоване вдалечині.

Підсумовуючи розмову з експертом, робимо такі висновки: щоб зберегти зір та очі здоровими й від літа отримати лише користь, пам'ятайте про профілактичні огляди та безпечну поведінку, а також нагадуйте дітям, щоб вони не лізли брудними руками до очей.

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