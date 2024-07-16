Росіянин тікав на яхті під прапором України від правосуддя в Туреччині

Росіянин був у розшуку Інтерполу через корупцію, і на чоловіка був виданий ордер на терміновий арешт.

Турецькі спецслужби затримали в Анталії громадянина Росії, який перебував у розшуку і тікав на яхті під українським прапором.

Про це повідомило агентство Anadolu.

Група командування групи берегової охорони Анталії вжила заходів у зв’язку з інформацією про те, що громадянин Росії А.П., якого розшукував Інтерпол за хабарництво, та на якого був виданий терміновий ордер на арешт, втече з Туреччини морем.

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Тож турецькі спецслужби провели операцію щодо вітрильного катера під українським прапором біля узбережжя Анталії.

Під час операції були затримані громадянин Росії А.П., його син Є.П., громадянин Азербайджану В.Д., які розшукувались Інтерполом, а також громадянин України І.К..

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Під час обшуку на човні було вилучено 7000 євро, 5000 дол., 200 тайських батів, паспорти, мобільні телефони, ноутбук і планшет.

Зазначається, що під час операції був затриманий і син росіянина Є.П. Оскільки у нього закінчився термін посвідки на проживання в Туреччині, росіянина передали Управлінню імміграції провінції Анталія. Ще двох інших осіб відпустили.

До слова, видання The New York Times пояснювало, як Росія і Білорусь полюють на своїх ворогів через бази даних Інтерполу.

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