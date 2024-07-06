У пивному ресторані в Баварії стався скандал через російську мову

Ображений латиш, який працює у Німеччині водієм, через відмову в обслуговуванні викликав поліцію.

Російськомовний громадянин Латвії поскаржився на дискримінацію під час обслуговування в пивному ресторані у баварському місті Маммінг у Німеччині. Чоловікові відмовилися наливати сімнадцяте пиво нібито через те, що він спілкувався російською мовою.

Про цей скандал повідомляє німецьке видання Bild.

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Ображений латиш, який працює у Німеччині водієм, через відмову в обслуговуванні викликав поліцію.

Коли поліцейський патруль приїхав із сусіднього міста, господар закладу Манфред Занднер пояснив правоохоронцям причину, через яку гостю відмовили у продажу пива. Його версія відрізнялася від тієї, яку озвучив громадянин Латвії.

“Насправді усе було трохи інакше. Молодий чоловік із Латвії платив за кожне пиво безпосередньо карткою. Моя офіціантка, що розмовляє російською, сказала йому, що з нього вистачить 16 келихів пива, що він випив надто багато і більше пива не отримає”, - пояснив Занднер кореспондентові Bild.

Після сварки з господарем закладу громадянин Латвії поїхав із ресторану, щоправда для цього йому довелося почекати, доки протверезіє.

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Нагадаємо, раніше у німецькому місті Айнбек невідомий чоловік накинувся на хлопчика, що розмовляв українською мовою. Чоловік вимагав від дитини говорити російською і казав, що війну почала Україна.

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