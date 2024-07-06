Україна отримала нові ЗРК Mistral: як вони допоможуть на фронті

Україна отримала від Естонії нові ЗРК Mistral, які призначені для ураження цілей на висоті 3 км, а також катерів та кораблів.

Естонія доставила в Україну обіцяні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Кількість одиниць ЗРК та боєприпасів не повідомляють через міркуваннями безпеки.

"Підтверджено! В Україну доставлені зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Продовжуємо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - наголосили у повідомленні.

ПЗРК Mistral: що про нього відомо

"Містраль" - сучасний ракетно-зенітний комплекс, який був розроблений та створений у Франції компанією MBDA. Він призначений для ураження цілей, які перебувають на малій висоті (до 3 км), зокрема гелікоптерів та літаків. Однак останні випробування цієї зброї показали, що вона з легкістю нищить кораблі та катери. Назва комплексу у перекладі з французької мови означає "специфічний морський вітер". До речі, таку саму назву мають і французькі десантні кораблі. А тому важливо не переплутати ці поняття.

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