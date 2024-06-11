Естонія передасть Україні озброєння, яке допоможе проти авіації РФ

Естонія надасть Україні нову військову допомогу, до якої увійдуть пускові установки і ракети зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності "Містраль".

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити продовження жорстокої атаки Росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.

Що відомо про ПЗРК "Містраль"

Mistral — це сучасний зенітно-ракетний комплекс 1987 року для ураження гелікоптерів та літаків. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

Mistral має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

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