Знущання з бійців у 211 бригаді: командирові взводу оголошено про підозру

Командирові взводу 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих солдатів, повідомлено про підозру. Йдеться про перевищення військовою службовою особою повноважень, самовільне залишення військової частини, а також дезертирство.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний від лютого до травня 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на сході України неодноразово застосовував насильство щонайменше стосовно трьох військовослужбовців.

"В лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Офіцер ударив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної конструкції", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час слідства з’ясувалося, що підозрюваний на Дніпропетровщині побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання.

Крім того, у травні, перебуваючи на Харківщині, він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього.

"У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від слідства, його оголошено в розшук", – завершили у відомстві.

Раніше ми писали про те, що в медіа шириться інформація про ймовірні факти знущань з військовослужбовців в одній з військових частин ЗСУ. Йдеться про 211-ту понтонно-мостову бригаду, де, за даними журналістів, командування систематично застосовувало фізичне насилля, вимагало гроші та погрожувало відправити на передову як "гарматне м'ясо".

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