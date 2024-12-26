Издевательство над бойцами в 211 бригаде: командиру взвода объявлено о подозрении

Командир взвода 211 понтонно-мостовой бригады, издевавшийся над подчиненными солдатами, сообщен о подозрении. Речь идет о превышении военным должностным лицом полномочий, самовольном оставлении воинской части, а также дезертирстве.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, подозреваемый с февраля по май 2024 года во время пребывания в зоне выполнения задач на востоке Украины неоднократно применял насилие по меньшей мере в отношении трех военнослужащих.

"В феврале 2024 года, находясь на Днепропетровщине, избил солдата за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Офицер ударил его ногой в лицо и продолжил избивать по другим частям тела. Впоследствии, находясь в Донецкой области, подозреваемый снова избил этого солдата. Он дал приказ подчиненным привязать его к деревянной конструкции", — сообщили в Офисе.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый на Днепропетровщине избил еще одного солдата из-за спора об обнародовании в Интернете видеозаписи о ненадлежащих условиях проживания.

Кроме того, в мае, находясь на Харьковщине, он избил подчиненного из-за якобы ненадлежащего обращения к нему.

"В связи с тем, что подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск", — завершили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в медиа распространяется информация о возможных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ. Речь идет о 211-й понтонно-мостовой бригаде, где, по данным журналистов, командование систематически применяло физическое насилие, требовало деньги и угрожало отправить на передовую как "пушечное мясо".

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