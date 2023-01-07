Щеплення БЦЖ: що не можна робити

У дітей до року туберкульоз протікає у вигляді генералізованої форми — з ураженням печінки, нирок, кісток.

Про це пише МОЗ.

У разі зараження туберкульозом у перший рік життя існує високий ризик захворіти на туберкульозний менінгіт, що вражає мозкові оболонки. У цьому випадку туберкульоз особливо тяжко піддається лікуванню і часто має летальні наслідки.

Результати досліджень показали, що діти, яким не робили щеплень, захворюють на туберкульоз у 15 разів частіше, ніж ті, кого своєчасно вакцинували.

Діти отримують обовʼязкове щеплення на 3-5 добу життя. Як правило, в усіх дітей, яким зроблено вакцинацію БЦЖ, розвивається місцева реакція. Через 1-6 тижнів на місці щеплення утворюється невелика папула — пляма червоного кольору, яка дещо виступає над поверхнею шкіри. Вона загоюється через кілька тижнів.

Через 6-12 тижнів на місці папули може утворитися мокнуча виразка невеликих розмірів. Загоюватися виразка може протягом трьох місяців. Після чого на місці уколу залишить невеликий рубчик. Це нормально.

Поки не загоїлося місце щеплення не можна:

робити масаж руки дитини;

наносити крем або мазь на місце щеплення;

накладати на місце щеплення пластир;

видаляти або чесати скоринку.

За 2-4 місяці після щеплення можуть збільшитися лімфатичні вузли (їх можна промацати) під пахвою або над ключицями. Зазвичай це проходить самостійно без лікування.

У дуже рідкісних випадках збільшений лімфовузол запалюється, що вимагає медичного втручання. Якщо вас щось непокоїть у самопочутті дитини, зверніться до лікаря. Повідомте про те, що сталося, вкажіть дату і час щеплення.

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