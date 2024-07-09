"Повішений": значення карти Таро

Карта "Повішений" є однією з 22 карт старших арканів у колоді Таро.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Повішений": історія

Вона займає дванадцяте місце в колоді і має багату історію, що сягає середньовічних часів. Вперше з'явившись у XV столітті в Італії, карта зображувала людину, підвішену догори ногами, що було символом зради та покарання. Однак із часом значення карти змінилося, зосередившись на темах жертви, просвітлення та нового погляду на життя.

Карта Таро "Повішений": символізм зображення

На карті "Повішений" зображена людина, підвішена догори ногами за одну ногу. Руки часто схрещені за спиною або утворюють трикутник. Обличчя повішеного, як правило, спокійне, що вказує на добровільний акт або внутрішнє прийняття ситуації. Ореол навколо голови підвішеного символізує просвітлення і нове розуміння. Дерево, на якому підвішений персонаж, може бути зображено як Т-подібна конструкція, що символізує з'єднання земного і небесного.

Карта Таро "Повішений": пряме значення

Жертва : Відмова від чогось важливого заради вищої мети.

: Відмова від чогось важливого заради вищої мети. Просвітлення : Новий погляд на життя, усвідомлення.

: Новий погляд на життя, усвідомлення. Пауза : Період очікування або бездіяльності, який веде до нового розуміння.

: Період очікування або бездіяльності, який веде до нового розуміння. Підвищення: Піднесення над мирськими проблемами, духовне зростання.

Карта Таро "Повішений": перевернуте значення

Опір : Небажання приймати зміни або робити жертви.

: Небажання приймати зміни або робити жертви. Відсутність прогресу : Застій, відсутність руху вперед.

: Застій, відсутність руху вперед. Затримка : Відкладення важливих рішень або дій.

: Відкладення важливих рішень або дій. Обмеження: Почуття зв'язаності, обмеження можливостей.

Карта Таро "Повішений": кабала

В системі кабали карта "Повішений" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "מ" (Мем). Мем символізує воду, що є елементом глибокого розуміння, чистоти і внутрішнього очищення.

На Древі Життя карта "Повішений" пов'язана зі шляхом, що з'єднує сефіри Гебура (Суворість) і Ход (Слава). Цей шлях символізує процес трансформації через жертву і просвітлення.

Карта Таро "Повішений": астрологія

В астрології карта "Повішений" асоціюється з планетою Нептун. Нептун символізує ілюзії, мрії, духовність і глибоке розуміння. Знак зодіаку, пов'язаний з цією картою, - Риби, які символізують інтуїцію, чутливість і духовний пошук.

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Карта Таро "Повішений": езотерика

В езотериці "Повішений" символізує акт добровільної жертви заради вищої мети, духовне просвітлення і новий погляд на життя. Це карта трансформації, яка вказує на необхідність відмови від старих поглядів і прийняття нового розуміння. "Повішений" нагадує про важливість внутрішнього розвитку і духовного зростання через паузу і рефлексію.

Карта "Повішений" є потужним символом духовного просвітлення, внутрішньої трансформації і жертви заради вищих цілей. Вона нагадує, що іноді потрібно зупинитися і переосмислити своє життя, щоб знайти новий шлях і досягти гармонії.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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