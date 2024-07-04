"Сила": значення карти Таро

Карта "Сила" має багату історію і глибокий символізм, який допомагає людям краще зрозуміти себе і навколишній світ.

Карта Таро "Сила" є однією з 22 карт старших арканів і займає восьме або одинадцяте місце в колоді, залежно від традиції (Марсельська колода або Райдера-Вейта відповідно). Вона символізує внутрішню силу, мужність, контроль над власними інстинктами і гармонію між фізичним і духовним аспектами людини.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Сила": історія

Карта Таро "Сила" має глибоке коріння в історії Таро, її зображення і значення еволюціонували протягом століть.

Перші колоди Таро з'явилися в Італії в середині XV століття. Найдавніші зображення карти "Сила" зустрічаються в колоді Вісконті-Сфорца. В цих ранніх версіях жінка зображена з левом, який символізував силу і мужність, а жінка – духовний контроль і внутрішню силу. Символіка карти залишалася незмінною: контроль над фізичними інстинктами та злиття духовного і матеріального.

У класичній Марсельській колоді, яка була створена у XVII столітті у Франції, карта "Сила" також зображала жінку, що приборкує лева. Марсельська версія підкреслює внутрішню силу та духовний потенціал, який дозволяє контролювати навіть найсильніші інстинкти.

У 1909 році Артур Едвард Вейт разом з художницею Памелою Колман Сміт створили одну з найвідоміших колод Таро, яка стала стандартом у сучасному світі. У цій колоді карта "Сила" була переміщена з одинадцятого на восьме місце, що змінило порядок старших арканів відповідно до астрологічних і кабалістичних принципів. У колоді Райдера-Вейта жінка зображена з нескінченний символом (лемніскатою) над головою, що підкреслює її духовну силу і гармонію. Лев символізує не лише фізичну силу, а й емоції та пристрасті, які потребують контролю.

У сучасних колодах карта "Сила" залишається символом внутрішньої гармонії, духовного контролю і мужності. Художники і творці нових колод часто інтерпретують цю карту по-своєму, додаючи нові елементи та символи, але основна ідея залишається незмінною: справжня сила полягає в гармонії між духом і тілом, у здатності контролювати свої інстинкти і пристрасті.

Карта Таро "Сила": символізм зображення

На карті "Сила" зазвичай зображена жінка, яка спокійно відкриває або закриває пащу лева. Жінка, часто коронована і з нескінченним символом (лемніскатою) над головою, символізує духовну силу і мудрість. Лев, символізуючи дикі інстинкти і фізичну силу, піддається контролю жінки без жодних ознак насильства. Це зображення говорить про гармонію між духовним і матеріальним, а також про можливість керувати своїми пристрастями за допомогою внутрішньої сили.

Карта Таро "Сила": пряме значення

Внутрішня сила : використання внутрішніх ресурсів для подолання труднощів

Мужність : сміливість і рішучість у складних ситуаціях.

Контроль і терпіння : здатність контролювати свої емоції і інстинкти.

Гармонія: баланс між фізичним і духовним аспектами.

Карта Таро "Сила": перевернуте значення

Відсутність контролю : труднощі в управлінні своїми пристрастями і емоціями.

: труднощі в управлінні своїми пристрастями і емоціями. Слабкість : відчуття безсилля або невпевненості в собі.

: відчуття безсилля або невпевненості в собі. Страх і сумніви : брак сміливості для подолання викликів.

: брак сміливості для подолання викликів. Дисгармонія: конфлікт між внутрішніми бажаннями і зовнішніми обставинами.

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Карта Таро "Сила": кабала

В системі кабали карта "Сила" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ט" (Тет). Тет символізує добро, потенціал і приховану силу. На Древі Життя карта "Сила" пов'язана з сефірою Гебура (Суворість). Гебура є п'ятою сефірою на Древі Життя і символізує силу, дисципліну і справедливість.

Карта Таро "Сила": астрологія

В астрології карта "Сила" асоціюється зі знаком зодіаку Лев. Лев символізує енергію, сміливість і впевненість у собі. Планета, пов'язана з цією картою, - Сонце, яке символізує життєву енергію, силу і ясність.

Карта Таро "Сила": езотерика

В езотериці "Сила" символізує гармонію між фізичним і духовним аспектами людини. Вона нагадує про важливість внутрішнього контролю і дисципліни, а також про необхідність знаходити баланс між різними аспектами життя. Ця карта вказує на здатність використовувати свою внутрішню силу для подолання перешкод і досягнення гармонії.

Карта "Сила" є потужним символом внутрішньої мужності і духовної рівноваги, нагадуючи, що справжня сила полягає в гармонії і контролі над своїми інстинктами.

Нагадаємо, що раніше ми писали про карту Таро "Правосуддя".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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