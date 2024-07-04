"Самітник": значення карти Таро

Карта "Самітник" у Таро є символом зрілості та відповідальності.

Карта Таро "Самітник" є однією з 22 карт старших арканів у колоді Таро. Вона символізує мудрість, самопізнання та духовний шлях.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Самітник": історія

Історія Таро сягає Середньовіччя, і перші згадки про карти Таро можна знайти в Італії в XIV столітті. Карта "Самітник" (або "Відлюдник") традиційно зображає старого чоловіка, що стоїть на вершині гори з ліхтарем в руці.

Карта Таро "Самітник": символізм зображення

На карті "Самітник" зображено старого чоловіка, який стоїть на засніженій вершині гори. Він тримає в одній руці ліхтар із шістьма кінцями зірки Давида (символ мудрості і духовного просвітлення), а в іншій - посох, який символізує підтримку і силу. Його одяг - сірий плащ, який символізує скромність та простоту. Гора символізує досягнення і зусилля на шляху до самопізнання і духовного зростання.

Карта Таро "Самітник": пряме значення

Самопізнання і медитація : карта вказує на період внутрішнього роздуму і пошуку істини.

Мудрість : потреба в духовному керівництві або консультації з мудрою людиною.

Самотність: час, проведений на самоті для переосмислення життєвих цілей і пріоритетів.

Карта Таро "Самітник": перевернуте значення

Самотність : надмірна ізоляція або відчуженість від інших.

: надмірна ізоляція або відчуженість від інших. Замкнутість : відмова від зовнішнього світу і небажання шукати допомогу.

: відмова від зовнішнього світу і небажання шукати допомогу. Відсутність напряму: втрата сенсу або мети в житті.

Карта Таро "Самітник": кабала

В системі кабали карта "Самітник" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "י" (Йод). Йод - це десята літера єврейського алфавіту, що символізує творчу силу і божественне натхнення. На Древі Життя карта "Самітник" пов'язана з сефірою Хокма (Мудрість). Хокма є другою сефірою на Древі Життя і символізує інтуїтивне розуміння та божественну мудрість.

Карта Таро "Самітник": астрологія

В астрології карта "Самітник" асоціюється з планетою Меркурій, яка символізує інтелект, комунікацію і розуміння. Знак зодіаку, пов'язаний з цією картою, - Діва. Діва символізує аналітичний розум, увагу до деталей і прагнення до досконалості.

Карта Таро "Самітник": езотерика

В езотериці "Самітник" символізує духовного вчителя, мудреця, який шукає істину і просвітлення. Ця карта заохочує до медитації, самопізнання і внутрішнього розвитку. Вона нагадує про важливість слухати свою інтуїцію і слідувати своїм духовним шляхом.

Карта "Самітник" має глибокий символізм і багатошарові значення, що робить її однією з найбільш значущих карт у колоді Таро.

Нагадаємо, що раніше ми писали про карту Таро "Правосуддя".

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