Де Росія бере озброєння для своїх військ: відповідь військового експерта

Олег Жданов повідомив, що російська армія знімає з тривалого зберігання машини, танки та бронетранспортери, яким 30 років і більше.

Влітку російські окупанти для війни проти України витягували техніку із пунктів постійної дислокації – із частин. А зараз вони знімають радянську техніку та озброєння зі складів тривалого зберігання.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі 9 січня.

"Зараз вони (російські військові – ред.) конкретно пішли в історію, пішли на склади тривалого зберігання. І сьогодні ми спостерігаємо, що вони везуть техніку, яка знята з тривалого зберігання. Машини, танки, бронетранспортери, яким 30 років і більше, радянського випуску Техніка, яка стояла на тривалому зберіганні Ось що вони везуть на сьогоднішній день І про це постійно йдеться, що на ешелонах стоять танки Т-80, Т-72А - це єдина була невелика модернізація в Радянському Союзі ще, то є – розумієте, скільки років цим танкам.Везуть "Урали", везуть КРАЗи 225-ті, які стоять на зберіганні. Радянський союз дуже багато їх ставив. КРАЗ - найкращим тягачем тоді був і найкращою машиною в плані прохідності для військ. Ось це вони й везуть сьогодні на передову", – розповів Жданов.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію озброєння та військової техніки. Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, знята з довготривалого зберігання. Для їх відновлення потрібен час, а також значні сили й засоби.

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