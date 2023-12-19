Катери за 53 млн грн передав «Сталевий фронт» військовим

Десантні підрозділи ЗСУ отримали від Метінвесту, в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт», партію техніки, яка допоможе проводити військово-морські спецоперації та обороняти водні кордони України - 10 високошвидкісних катерів типу RIB на 9-11 метрів, 12 трейлерів для їхнього оперативного перевезення, і 800 самонадувних рятувальних жилетів. Загальна вартість партії техніки - 53 мільйони гривень.

Катери типу RIB – це човни з надувними бортами і жopcтким дном, які особливо ціняться в збройних силах різних країн за легкість, високу практичність та відмінні морепрохідні і високошвидкісні якocті. До того ж, завдяки своїй конструкції ці човни не потребують спеціального обладнання для швартування, що полегшує їх експлуатацію в надзвичайних обставинах.

«Ці човни дуже легкі, а завдяки потужності двигуна - дуже швидкі. Група може вийти на берег, а потім за одну секунду - на воду, і виконати бойові завдання. Окрема подяка Метінвесту за спеціальні трейлери для цих катерів», - каже боєць батальйону з позивним Студент.

Спеціалізовані трейлери ще більше розв’язують руки та дозволяють проводити операції блискавично, пояснюють бійці: завдяки їм човни можуть виходити на воду прямо з узбережжя, і для цього не потрібні додаткові засоби розвантаження, наприклад крану. Човни і трейлери довелося шукати довго, адже бійці потребували конкретних специфікацій.

«Ми розглядали декілька варіантів, шукали човни по всьому світу. Це зайняло близько чотирьох місяців. В результаті зупинились на одному європейському виробнику, який зміг забезпечити і відповідну якість, і доставку. Ці човни вміщають вони 10-12 людей, і будуть використовуватися силами оборони для десантних операцій у Чорному морі», - розповідає керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

Крім того, Метінвест забезпечив морпіхів спеціальними жилетами. Вони надуваються автоматично, при контакті з водою, і необхідні для збереження здоров’я та життя – адже мають також спеціальний утеплений каптур, що особливо важливо в холодну пору року.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу ЗСУ та українцям вже 6,7 мільярди гривень. З цієї суми понад 4 млрд грн – це допомога від Метінвест.

За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.