Киян попередили про звуки вибухів: яка причина

Громадян закликають дотримуватися сигналу повітряної тривоги, у разі її оголошення.

Поблизу Києва сьогодні, 30 січня, тренуватимуться сапери. Тому в деяких районах столиці лунатимуть звуки вибухів.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

Пояснюється, що роботи саперів - планові. Фахівці будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять зберігати спокій і у разі повітряної тривоги, прямувати до укриттів.

"У Вишгородському районі сьогодні, 30 січня, проводяться навчання для саперів. Піротехніки будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні.

Тим часом в Україні з'явилася інтерактивна мапа замінованих територій, за допомогою якої можна самостійно перевірити, чи є небезпечні місця поруч з місцем проживання чи за маршрутом запланованої подорожі.

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