Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Миколаївщині авто підірвалося на міні: серед постраждалих - немовля

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2987
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Миколаївщині авто підірвалося на міні: серед постраждалих - немовля

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Жахлива трагедія сталася у Миколаївській області.

У Вітовському районі Миколаївської області біля села Любомирівка автівка підірвалася на міні.

Про це інформує очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні.

«Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких!», - йдеться у повідомленні.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що раніше у Херсонській області електрик підірвався на міні. Йому відірвало стопу. 

Також в Харківській області на міні підірвалося подружжя. Вони їхали за ялинкою. 

А на Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник

Читайте також:

Повітряна тривога: ситуація в Миколаївщині

Повітряна тривога: ситуація в Миколаївщині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2987
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація