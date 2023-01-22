На Миколаївщині авто підірвалося на міні: серед постраждалих - немовля

У Вітовському районі Миколаївської області біля села Любомирівка автівка підірвалася на міні.

Про це інформує очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні.

«Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких!», - йдеться у повідомленні.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що раніше у Херсонській області електрик підірвався на міні. Йому відірвало стопу.

Також в Харківській області на міні підірвалося подружжя. Вони їхали за ялинкою.

А на Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник.

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