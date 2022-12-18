На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник

На Харківщині минулоїдоби тривали обстріли окупантами населених пунтків. Також у Чугуївському районі на міні підірвався рятувальник.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, в Харківській області окупанти з артилерії обстріляли Стрілечу, Глибоке, Старицю, Вовчанськ, Волохівку, Чугунівку, Новомлинськ, Дворічну та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. На щастя. обійшлося без постраждалих.

"На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС. Він у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що окупанти п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Постраждав 59-річний чоловік.

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